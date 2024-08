Dispensa e frigorifero prima delle vacanze, consigli anti sprechi

Organizzare la dispensa e il frigorifero prima delle vacanze, ecco come. A volte nella fretta di fare le valigie e chiudere la casa, ci si dimentica di piccoli ma fondamentali accorgimenti - specialmente in cucina - che possono, se trascurati, rendere ancor più difficile il rientro. Ecco alcuni consigli utili, specie per l'estate, dalla app Too Good To Go, per evitare spiacevoli sorprese al rientro e inutili sprechi di cibo.







Come organizzare la dispensa e il frigorifero prima delle vacanze

● Pianifica i pasti e prepara ricette creative

Iniziare a pianificare i pasti almeno una settimana prima della partenza può essere la soluzione per evitare di trovarsi il giorno prima di partire con ancora diversi cibi freschi da consumare. Fare la spesa in modo attento acquistando lo stretto necessario è un modo utile per evitare gli sprechi. Inoltre, preparandosi con anticipo, è possibile utilizzare gli ingredienti che sono già in casa per sperimentare ricette creative e anti-spreco: questo aiuterà a ridurre al minimo gli acquisti superflui, risparmiando in vista di pranzi e cene durante le ferie, e a utilizzare tutto ciò che è ancora buono.

● Freezer: un grande alleato contro lo spreco

Il freezer è un grande alleato nella vita di tutti i giorni, perfetto per conservare per lungo tempo cibi freschi che non riesci a consumare. Sai quanto possono rimanere congelate la frutta e la verdura? Dagli 8 ai 12 mesi! Ciononostante, è bene fare un inventario pre-vacanze del cibo presente nel freezer per includerne una buona parte nei pasti pianificati. Infatti, svuotarlo il più possibile aiuta ad evitare problemi in nostra assenza, come ad esempio un’improvvisa interruzione di corrente.

● Frigorifero vuoto? Approfittane per una pulizia profonda

Una volta svuotato il frigorifero da quegli alimenti freschi e deperibili, approfittane per una pulizia profonda. Se il tuo frigorifero non riceve cure da un po’, e un po’ di ghiaccio ha occupato lo spazio in fondo ai ripiani, questa è una buona occasione per sbrinarlo del tutto, una pratica essenziale per ottimizzare i consumi e rendere il frigo più fresco. Poi, dopo aver rimosso tutti i ripiani e i cassetti, lavali con acqua e detergente, e asciugali bene prima di rimetterli a posto. In questo modo potrai lasciare il frigorifero pulito, senza avanzi nascosti che rischiano di deperire e creare cattivi odori. Se ci sono alimenti che si conservano più a lungo, è bene comunque conservarli in appositi involucri o contenitori.

● Alimenti freschi sì, ma occhio alla dispensa

La maggior parte delle volte si presta più attenzione ai cibi freschi, dimenticandosi di quanto sia altrettanto importante considerare anche i cibi a lunga conservazione presenti nelle nostre dispense. I prodotti come pasta, riso, cereali e farine che sono aperti nella dispensa, con le alte temperature possono causare il proliferare di insetti e farfalle da farina. Meglio consumarli per tempo o conservarli in barattoli ermetici, per evitare spiacevoli sorprese. Nessun problema per i cibi in scatola, che possono essere consumati anche fino a diversi mesi dopo il termine minimo di conservazione.

● Contrasta lo spreco di cibo e dona quello che non riesci a consumare

Una volta che hai controllato dispensa e frigorifero, può capitare di non riuscire a consumare tutto prima della partenza. Per evitare che gli avanzi vadano buttati, tra le tante opzioni, a disposizione puoi scegliere di donare ciò che non riesci a consumare a vicini, amici o a chi ne ha bisogno. È un ottimo modo per evitare sprechi alimentari evitando di gettare via cibo ancora perfettamente consumabile.

