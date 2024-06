Spallettology ed altri cocktail, la mixology applicata agli Europei 2024

Per gli Europei di calcio (fischio d'inizio il 14 giugno) ecco una drinklist “Sorsi d’Azzurro” per vivere la magia della Nazionale combinando gin di alta qualità con piatti tipici. Un viaggio attraverso i sapori, che unisce lo sport, il piacere del buon bere e l’estro culinario: combinazione tra la raffinata arte della mixologia e la passione sportiva.



“Abbiamo pensato a «Sorsi d’Azzurro» per brindare alla Nazionale italiana con una ventata di freschezza e novità. Il World Gin Day di sabato 8 giugno ci ha dato l’ispirazione per realizzare una lista di cocktail a base di gin, uno dei prodotti che stimola di più la fantasia quando si parla di mixology. Abbiamo inoltre deciso di dedicare ogni cocktail a uno specifico giocatore della squadra che rappresenterà l’Italia al torneo. Uno, però, lo abbiamo riservato al CT Luciano Spalletti. Visto che non c’è limite alla fantasia, abbiamo inoltre ideato un accostamento con un piatto tipico delle serate conviviali: la nostra speranza è che questa drinklist accompagni la Nazionale italiana il più a lungo possibile durante Euro2024. Non resta che preparare i bicchieri, radunare gli amici e tifare insieme, con un buon drink in mano e il cuore pieno di speranza per la nostra Nazionale. Forza Azzurri!” commenta Alessia Bigolin, drinksetter di Anthology by Mavolo.



Dall’unione di sciroppo d’orzata Bacanha, succo di limone e gin Melifera nasce “Golden Chiesa”, un drink dal sapore forte e deciso che rispecchia appieno lo spirito combattivo dell’attaccante juventino Federico Chiesa, abbellito con una scorza di limone che conferisce eleganza e raffinatezza, come i colpi d’artista del numero 7 bianconero. L’abbinamento? Piadina speck, brie e patè di olive. La zest di limone è la guarnizione anche di “Bastonic”, il gin tonic ispirato al campione d’Italia in nerazzurro Alessandro Bastoni: gin Amuerte Blue e Le Tribute Tonic Water Zero sono gli ingredienti di questo cocktail, che rappresenta la semplicità con cui il difensore dell’Inter interpreta le sue partite. In questo caso gli esperti consigliano l’accompagnamento tacos con gamberi e guacamole. La coppa ghiacciata è il bicchiere ideale per il “Pelledrink”: la freddezza con la palla tra i piedi del giallorosso Lorenzo Pellegrini ha guidato la creazione di questo speciale cocktail composto da gin Mayfair Flagship, vermouth Not Another Vermut e amaro Spirito delle Dolomiti. Completa il quadro la leggerezza di carote in pasta fillo al forno e hummus di ceci: il giusto tributo al capitano e condottiero della Roma di Daniele De Rossi. Non poteva mancare il drink “Spallettology”, intitolato al CT della Nazionale Luciano Spalletti: gin Eden Mill Golf, succo di limone, sciroppo di zucchero di canna Bacanha e foglie di basilico sono il mix perfetto per omaggiare il mitico allenatore toscano. L’accostamento culinario? Chiaramente il piatto più caratteristico della città in cui un anno fa ha vinto lo scudetto: la napoletana pizza salsiccia e friarielli. Si resta a Napoli con l’ultimo drink dedicato al capitano della squadra partenopea: “Di Lorenzo Tribute”, composto da gin M&H Levantine, succo di lime e sciroppo di zucchero di canna Bacanha shakerati e proposti in un bicchiere tumbler con l’aggiunta di Le Tribute Ginger Beer e foglie di menta. Un mix che rappresenta perfettamente la duttilità del terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo: all’eleganza del cocktail gli esperti consigliano di abbinare la forza di uno smash burger con chips di patate.

Ecco dunque le 5 ricette della drinklist “Sorsi d’Azzurro” e i 5 piatti d’accompagnamento, per godersi lo spettacolo di Euro2024

Ecco dunque le 5 ricette della drinklist “Sorsi d’Azzurro” e i 5 piatti d’accompagnamento, per godersi lo spettacolo di Euro2024 con estro e originalità:

· GOLDEN CHIESA Ingredienti: 60 ml gin Melifera, 25 ml succo di limone, 15 ml sciroppo orzata Bacanha

Procedimento: versate tutti gli ingredienti all’interno di uno shaker. Shakerate e versate in una coppa ghiacciata. Guarnite con una buccia di limone.

Abbinamento: Piadina con speck, brie e paté di olive - Un abbinamento ideale per il drink Golden Chiesa è la piadina con speck, brie e paté di olive, dove l’affumicatura dello speck viene esaltata dalla nota di mandorla dello sciroppo d’orzata Bacanha.

· BASTONIC Ingredienti: 50 ml gin Amuerte Blue, 20 ml Le Tribute Tonic Water Zero

Procedimento: iniziate versando 50 ml di gin Amuerte Blue in un bicchiere tumbler con ghiaccio. Colmate con Le Tribute Tonic Water Zero e infine guarnite con una buccia di limone.

Abbinamento: Tacos con gamberi e guacamole - I tacos con gamberi e guacamole possono essere un buon abbinamento con il drink Bastonic. Il sapore dolciastro dei gamberi viene infatti compensato dalla secchezza della Tonic Water Zero Le Tribute.

· PELLEDRINK Ingredienti: 40 ml gin Mayfair Flagship, 40 ml vermouth Not Another Vermut, 1 bar spoon amaro Spirito delle Dolomiti

Procedimento: versate in uno shaker tutti gli ingredienti per Pelledrink. Successivamente shakerate e versate il risultato in una coppa ghiacciata. Guarnite il bicchiere con una buccia d’arancia.

Abbinamento: Carote in pasta fillo al forno e hummus di ceci - Le carote in pasta fillo, accompagnate dall’hummus di ceci, sono un abbinamento perfetto per il drink Pelledrink. Le

note erbacee e speziate del vermouth si sposano bene con i sapori del piatto abbinato, richiamando in particolare le note dell’Umami dell’hummus.

· SPALLETTOLOGY Ingredienti: 60 ml gin Eden Mill Golf, 30 ml succo di limone, 20 ml sciroppo di zucchero di canna Bacanha, foglie di basilico

Procedimento: per preparare il drink Spallettology, iniziate shakerando il gin Eden Mill Golf, il succo di limone e lo sciroppo di zucchero di canna Bacanha. Successivamente, filtrate e versate il tutto in un bicchiere tumbler con del ghiaccio. Guarnite a piacimento con qualche foglia di basilico.

Abbinamento: Pizza con salsiccia e friarielli - Il drink Spallettology, accompagnato da una pizza con salsiccia e friarielli, è un omaggio all'Italia, celebrata dalla freschezza del basilico e dalla ricchezza di gusto della salsiccia e dei friarielli. Il tutto viene verticalizzato da un London dry gin, che porta con sé l’eleganza e la determinazione di un fuoriclasse come Eden Mill, che sorprende con le sue note di radice di rabarbaro.

· DI LORENZO TRIBUTE Ingredienti: 50 ml gin M&H Levantine, 20 ml succo di lime, 15 ml sciroppo di zucchero di canna Bacanha, foglie di menta, q.b. Le Tribute Ginger Beer

Procedimento: per realizzare il drink Di Lorenzo Tribute, shakerate il gin M&H Levantine, il succo di lime e lo sciroppo di zucchero di canna Bacanha. Successivamente, filtrate il tutto e versate in un bicchiere tumbler con ghiaccio. Colmate con Le Tribute Ginger Beer e decorate a piacimento con qualche foglia di menta.

Abbinamento: Smash burger con chips di patate - Un abbinamento ideale per Di Lorenzo Tribute potrebbe essere uno smash burger con chips di patate, dove i condimenti ricchi e sostanziosi del panino vengono riequilibrati dalle note speziate della Ginger Beer Le Tribute

Gin Fizz, cocktail per rinfrescare le sere d'estate

Con il suo gusto secco e aromatico, il Gin Fizz è il cocktail per rinfrescare anche le sere d’estate più bollenti grazie al connubio con limone e soda. Riedita questo drink lo storico liquorificio bolognese fondato nel 1957, Lolli Liquori che in occasione del World Gin Day amplia la gamma con due nuove varianti: London Dry, caratterizzato da un profumo inebriante con un armonico sentore di ginepro che dona un sapore deciso e secco e dal gusto autentico e rotondo, e Speziato, dal gusto aromatico e dal raffinato sapore con note di cardamomo, sambuco, angelica e limone. Quest'ultimo nella ricetta del Gin Fizz regalare una nota inaspettata con i semi di cardamomo in estrazione che conferiscono una nota pungente e rinfrescante che si contrappone al sambuco che richiama aromi dolci e floreali. L’angelica valorizza il sapore amaro e corposo che affianca la prevalenza del ginepro, mentre il limone rafforza le fragranze agrumate che ricordano esperienze mediterranee.

Gin Fizz: la ricetta

Ingredienti

45 ml di Lolli Gin Speziato

30 ml di succo di limone fresco

10 ml di sciroppo al sambuco

Splash di soda

Bicchiere

Collins

Tecnica

Shake and strain

Procedimento

Versare tutti gli ingredienti all'interno dello shaker tranne la soda e aggiungere ghiaccio a cubetti. Shakerare energicamente e filtrare in un bicchiere senza ghiaccio. Infine, aggiungere soda e guarnire con limone o lime e rosmarino.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA