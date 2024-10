La banana di Cattelan all'asta da Sotheby's

La banana appiccicata al muro con lo scotch va per la prima volta all'asta con una stima di partenza di almeno un milione di dollari: cifra da capogiro per l'opera concettuale di Maurizio Cattelan che nel 2019, facendo grande scalpore, fu venduta per 120mila dollari e oltre in mezzo a mille polemiche sul significato di un'opera d'arte. Comedian, che Sotheby's proporrà al miglior offerente il 20 novembre a New York, è una di tre "edizioni" della banana che debuttò nel dicembre di cinque anni fa alla grande fiera Art Basel Miami Beach. L'opera del padovano è stata più volte imitata e in almeno due casi addirittura mangiata, l'ultimo l'anno scorso in un museo di Seul da uno studente sudcoreano che a cose fatte si è giustificato perché "aveva fame".

L'anno scorso Cattelan è riuscito ad ottenere dalla magistratura della Florida il riconoscimento della totale proprietà intellettuale sulla banana battendo un altro artista, Joe Morford, che sosteneva di aver avuto l'idea per primo e gli aveva fatto causa per violazione di copyright. Né il nastro adesivo, né ovviamente la banana, sono gli originali mostrati a Miami Beach nello stand della galleria Perrotin. Quella banana, comprata in un locale supermercato, aveva fatto presto una brutta fine quando un artista della performance, David Datuna, dopo aver staccato il frutto dalla parete, l'aveva sbucciato e mangiato sotto gli occhi esterrefatti dei visitatori. Datuna aveva difeso la performance come un'opera d'arte in se stessa, non un atto di vandalismo.

Perrotin aveva chiuso lo stand ma tutte e tre le edizioni della banana erano state vendute alla fiera, due per 120mila dollari a altrettanti collezionisti e una terza a un altro compratore per 150mila dollari e poi donata al Guggenheim di New York. Stavolta, in cambio della puntata vincente, l'acquirente di Sotheby's riceverà un rotolo di nastro adesivo e una banana, il certificato di autenticità e le istruzioni per l'installazione.

La casa d'aste non ha rivelato il nome del venditore, solo che ha acquistato Comedian da uno dei compratori originali. "È l'opera provocatoria di un genio allo stato puro", ha commentato il responsabile per l'arte contemporanea di Sotheby's David Galperin, secondo cui Comedian, in quanto opera concettuale, "metterà alla prova se stessa andando all'asta: sarà il pubblico ad avere voce in capitolo su quanto veramente vale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA