Climate Change, la piramide all'Everest esposta a Milano per la Design Week

È stata creata per rivestire il Laboratorio Osservatorio Piramide, il centro italiano di ricerca scientifica a oltre 5000 metri, sul versante nepalese dell'Everest, ma prima di volare sul tetto del mondo l'installazione - prodotta interamente in Lombardia - sarà visibile al pubblico della Design Week e a tutti i milanesi in Piazza Città di Lombardia. Dal 16 al 21 aprile, durante il FuoriSalone, 'Lombardia Square' ospiterà la 'Piramide all'Everest', un'installazione di 17x17x11m, al cui interno saranno esposti 3 blocchi di ghiaccio rappresentativi delle 3 tipologie dei ghiacciai alpini e himalaiani: ghiaccio pulito; ghiaccio affetto da 'darkening'; ghiaccio coperto da detrito roccioso. Durante la settimana della design week, i blocchi saranno monitorati dal Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università Statale di Milano.

Un'attività di glaciologia urbana pensata per sensibilizzare i visitatori sull'incremento della fusione glaciale dovuto ai cambiamenti climatici in atto. Grazie a visori Oculos, inoltre, i visitatori potranno effettuare un viaggio immersivo in video girati da Unimi sul Ghiacciaio dei Forni durante le attività di monitoraggio e ricerca. I visitatori virtuali avranno l'impressione di essere direttamente sul ghiacciaio con i ricercatori de La Statale, per toccare con mano gli impatti del climate change sul ghiacciaio. L'installazione sarà poi trasferita in Nepal, a rivestire - per consentirne la manutenzione - il Laboratorio Osservatorio Piramide, inaugurato nel 1990 dagli alpinisti Ardito Desio e Agostino da Polenza, per offrire alla comunità scientifica internazionale un'opportunità unica per studiare in alta quota l'ambiente, il clima, la fisiologia umana, la geologia e le tecnologie più avanzata.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA