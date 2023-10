A volte più economico è meglio, 6 cose su cui non vale spendere di più

Mentre ci sono certamente alcune categorie di prodotti che sarebbe meglio non acquistare economici, ci sono alcuni casi in cui i prodotti più convenienti sono solidamente progettati e costruiti e funzionano altrettanto bene delle loro controparti più costose. La sezione Wirecutter di New York Times dispensa consigli a riguardo con una indagine che può essere utile, considerando anche che si proclama indipendente rispetto a ciò che consiglia, essendo un team dedicato ai test di prodotti di ogni genere. Ad esempio la vodka: a differenza di alcolici più complessi come whisky o tequila, non c'è un motivo per pagare così tanto di più per una vodka premium. In tema di smart home i prezzi cominciano a scendere, mentre la qualità sale man mano che questa categoria si afferma. "Una volta la migliore attrezzatura per la casa intelligente era la più costosa, e non è più sempre così", si legge nel report. Le scelte meno costose consigliate dal team Wirecutter includono di tutto, dalle lampadine agli altoparlanti alle telecamere di sicurezza.

Consigli utili anche in tema di bici: lo staff del giornale americano addetto alla sezione bike avverte che quasi tutti probabilmente se la caveranno altrettanto bene con una bici di fascia media che con qualcosa di leggero e top di gamma che vanta componenti costosi come le ruote in fibra di carbonio. "I componenti moderni come le leve del cambio, i freni, i deragliatori e i mozzi sono tutti solidi e le cose di fascia alta non sono funzionalmente molto migliori della gamma media", afferma il reporter e ciclista Tim Heffernan. Dovrai comunque continuare ad acquistare le parti che si degradano nel tempo e le bici di fascia alta sono calamite per i ladri. "In generale sull'acquisto di biciclette in questo momento: il boom della pandemia è finito e molti fornitori hanno superato l'inventario, quindi è possibile trovare affari, sia nuovi vecchi stock nei negozi di biciclette che sul mercato dell'usato I negozi devono scaricare le scorte e molte persone che hanno acquistato una nuova bicicletta durante la pandemia hanno abbandonato l'hobby". Allo stesso modo, ecco alcuni prodotti specifici più convenienti da considerare rispetto ai loro fratelli più costosi.

I purificatori d'aria: “I purificatori d'aria di fascia alta in genere non valgono i soldi. Un filtro Hepa è un filtro Hepa”, si legge. "Se sei davvero preoccupato per la qualità dell'aria, acquista diversi purificatori meno costosi e spargili in casa, invece di uno elegante che mantiene pulita solo un'area limitata."

Non è necessario spendere un sacco di soldi per pentole in ghisa super resistenti . La padella Lodge (il più classico dei marchi americani, esistente da fine '800) dura una vita (o più a lungo), e si comporta altrettanto bene di qualsiasi padella di fascia alta testata. D'altra parte, osservano, le padelle antiaderenti devono essere sostituite ogni cinque anni circa, poiché il rivestimento inizia a consumarsi. Dunque non importa quando si spende inizialmente visto che più di questo tempo non potrà durare. Il team consiglia padelle per ristorante professionali ma a basso prezzo. Idem per i tostapane, che secondo Wirecutter, come con le padelle antiaderenti, non essendo costruito per durare non vale la spesa esagerata.

