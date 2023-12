Alle terme con i Medici cercando benessere e armonia senza tempo

Consapevolezza del proprio corpo, ascolto e autocura. E' un obiettivo ideale verso il benessere che passa dalla volontà di stare meglio con se stessi, a livello psicologico e fisico che poi è un po' la stessa cosa. Avere strumenti per sviluppare questa consapevolezza, sapere cosa ci fa bene, come alimentarci, che pratiche di movimento e sportive fare, che abitudini negative superare è una conquista cui si arriva certamente piano, con le informazioni giuste e con aiuto. Una volta acquisita una maggiore conoscenza di noi, di come siamo, come stiamo e come possiamo migliorare il nostro stato di benessere, tornare indietro difficilmente si torna, se non altro per auto-protezione. La consapevolezza è frutto di un percorso, non una svolta drastica, è educazione allo star bene.

Si va 'a scuola', dal respiro all' alimentazione, ai trattamenti e si torna a casa con un bagaglio che se ben usato orienta lo stesso stile di vita, nella Destination Spa di Fonteverde nel cuore della Val d'Orcia in Toscana. Al benessere dell'acqua termale di San Casciano dei Bagni - quella stessa del sepolcro sacro con i magnifici bronzi in esposizione al Quirinale (in attesa del museo nel palazzo arcivescovile del borgo di origine etrusca) e il magnifico Apollo in marmo alto sette metri, tra le scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni - si uniscono le terapie estetiche, dai massaggi alla crioterapia tanto in voga, molte anche riconducibili ai principi della medicina ayurvedica grazie alla presenza dell'indiano Kuldeepak Kathait, detto Dipu, maestro di discipline orientali che qui opera da circa 20 anni ed è una notorietà se non altro perchè arriva a 'massaggiare' oltre 3mila persone l'anno, dai neonati ai novantenni, non un semplice trattamento, osserva chi lo ha sperimentato, ma quasi un viaggio alla riscoperta del proprio io.

Break relax da weekend o soggiorno più lungo, il resort termale molto famoso con la sua struttura originaria medicea, un palazzo rinascimentale che fu la residenza termale di Ferdinando I de’ Medici, le piscine di marmo antico a sfioro infinity cui godere del tepore dell'acqua calda con vista sull'Amiata e il borgo antico di Radicofani, è un luogo di armonia senza tempo.

Proprietà delle acque termali di Fonteverde spa

Le acque termali di Fonteverde spa a 32 gradi sono solfate, calciche, fluorate, magnesiache. Se ci si immerge hanno azioni antifiammatoria sull'apparato locomotore e cutaneo, ipotensiva e vasodilatatrice per l'apparato cardio vascolare, rilassante per il sistema nervoso. Se bevuta ha azione su fegato e vie biliarie favorendo l'eliminazione della bile, normalizza l'acidità, favorisce digestione e svuotamento gastrico, mentre inibisce la cristallizzazione dell'apparato urinario grazie al magnesio.

Aperto nel 2001 da Leandro Gualtieri, pioniere dei resort su fonti termali (ha fondato il resort di Saturnia tra l'altro), ora parte di IHC, il lussuoso Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat dotato di ristoranti, wine bar e saloni wedding ed eventi, attira ospiti da tutta Italia, Roma in particolare e dall'estero, incluso America e Asia, punto strategico per la visita della Val d'Orcia.

L'impianto termale è aperto anche al pubblico esterno e alle cure del Servizio sanitario nazionale e ha come punto di forza una antica affascinante piscina panoramica infinity sulla valle che è decisamente unica.

La struttura alberghiera ampliata e ristrutturata nel 2021, che oggi comprende una parte museale sotto la sovrintendenza dei beni culturali con i ritrovamenti archeologici fatti nella zona, è unita con il porticato rinascimentale all'antica villa del Granduca Ferdinando I dei Medici , che nel 1550 fondò questo posto per anni meta di benessere dei signori europei e che dopo un periodo di decadenza tornò in auge in epoca liberty prima di essere portato a nuova vita a inizio anni Duemila.

Tra le numerose gite nei dintorni - il museo etrusco di Chiusi, Sarteano, Cortona ecc - merita la visita anche la grande lussuosa cantina di Giovanni Bulgari, Podernuovo in cui si producono 6 etichette e in cui si possono fare percorsi degustazione dopo aver visitato l'impianto di botti d'acciaio all'avanguardia e computerizzate per la vinificazione, il salone barrique per l'invecchiamento e la visita delle colline con i vigneti biologici.

La crioterapia è di moda, esattamente cosa fa?

La crioterapia spopola come trattamento per il viso e per il corpo. Ma esattamente cosa fa la crioterapia? Entrando in cabina, in costume, ma con protezioni adeguate, ci si espone per tempi brevissimi a temperature intorno a - 85 gradi centigradi. Con il freddo si attiva di conseguenza una ginnastica vascolare che fa bene al sistema circolatorio, riduce infiammazioni, allevia i dolori articolari e riduce lo stress ossidativo da allenamento. Il corpo brucia calorie, fino a 600 per ogni seduta di pochi minuti, il metabolismo basale accelera e la pelle aumenta la produzione di collagene. Si stimola il rilascio di endorfine. Questo con cicli di sessioni 5 o 10 (come per tutti i trattamenti estetici). Provata sporadicamente invece, superando l'impatto dei primi secondi sottozero, si esce con una sensazione di benessere generale, gambe leggero ed effetto lifting.

Piscina termale per i cani

Gli hotel pet friendly sono sempre di più in Italia, ma portare i cani alle terme non è così diffuso. Molto spesso le strutture accettano animali domestici ma devono restare in camera e così rischiano di stare da soli per molte ore mentre ci godiamo la cultura millenaria delle acque termali. Fonteverde spa a San Casciano dei Bagni è noto non per avere una piscina termale dedicata ai cani dove possono sguazzare. Altre terme - Comano, Bormio, Abano - hanno servizi dedicati, attività, ciotole e tappetini.

