Wellness da record, il mercato tocca 5.6 trilioni di dollari

L'economia mondiale del wellness ha raggiunto la quota record di 5.6 trilioni di dollari nel 2022 crescendo del 14% rispetto al 2019, superando di gran lunga i contraccolpi provocati da pandemia a conflitti. Nonostante le guerre persistenti e riaccese in diversi paesi, il settore economico del benessere mondiale pare destinato a crescere ancora raggiungendo la cifra record di 8.5 miliardi di milioni entro il 2027 con un incremento dell'8,6% all'anno. Lo spaccato del wellness in ben 218 paesi, territori e mercati è contenuto in un nuovo report a cura del Global Wellness Institute (Gwi), presentato a Miami. Lo studio analizza i trend economici del wellness per i segmenti turismo del benessere, attività fisica, mental wellness, Spa e terme, benessere nelle abitazioni e negli uffici, salute pubblica, prevenzione e medicina personalizzata, alimenti salutari, integratori, diete e prodotti di bellezza.

Il business del settore in Europa cresce del 13,9% con 1.469,7 miliardi di dollari nel 2022 , dopo quello degli Stati Uniti (1.901 miliardi) e dell'area Asia-Pacifico (1.698 miliardi di dollari).

L'Italia rientra nella top ten dei Paesi con un mercato forte e in crescita per quanto riguarda il 'turismo wellness' (il nostro paese è meta prediletta per vacanze in chiave benessere) che passa dai 7.5 miliardi di dollari nel 2020 a 15.7 miliardi nel 2022 con un tasso annuale di crescita del 45%. "L'Italia è tra i primi dieci paesi anche per le Spa (ndr centri benessere negli hotel o in centri specializsati) con 3.3 miliardi di dollari e un robusto tasso di crescita annuale del 26%, - spiegano gli analisti Gwi all'ANSA. - Cresce anche il business dei centri termali, seppure in modo minore, con 1.5 miliardi di dollari raggiunti nel 2022 ed un tasso di crescita del 22%".

Anche il segmento commerciale del 'benessere mentale' è aumentato in Italia del 9.9% nell'ultimo anno raggiungendo i 3.09 miliardi di dollari. Questo settore include rimedi per dormire meglio, integratori, erbe e nutraceutici per migliorare la memoria e l'energia, istruttori life coaching, tecniche e libri di auto-aiuto anche con corsi online e sui social, rimedi alternativi anti stress, tecniche di meditazione e mindfulness. Seppure con ritmi più lenti da noi sale anche il settore di beni e servizi per l'attività fisica che include i fitness center, lo sport e l'attività ricreativa all'aperto, la tecnologia fitness e gli accessori cresce meno con un mercato da 18.1 miliardi di dollari (+ 7,6% 2020/2022). Migliora inoltre, seppure in modo più contenuto, il giro di affari per il benessere nei luoghi di lavori: in Italia è pari a 1.5 miliardi di dollari ed è cresciuto del 14% rispetto al 2020.

L'Italia dimostra infine meno capacità per il business del 'wellness real estate', ovvero la progettazione di abitazioni e quartieri per un migliore benessere fisico, mentale e ambientale seppure sia invece il settore in più rapida crescita a livello mondiale, tanto da essere aumentato del 177% dal 2019 e avere raggiunto circa 398 miliardi di dollari nel 2022. Nel mondo, secondo le proiezioni di Gwi, raggiungerà gli 887,5 miliardi di dollari nel 2027 mentre da noi ha raggiunto i 2.17 miliardi di dollari lo scorso anno, con un incremento del 21,9% dal 2020.





