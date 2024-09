A Scuola educazione civica della S.Anna il funzionamento dell'Ue

"Oggi abbiamo provato a far capire ai partecipanti della Scuola di educazione civica come viene scelta la Commissione europea, qual è il ruolo del Parlamento e quello degli Stati nazione e quindi abbiamo spiegato ai ragazzi perché è importante la Commissione Ue, quali sono le sue competenze, le competenze del Parlamento e cosa noi cittadini possiamo dire, fare e quale voce in capitolo possiamo avere". Lo ha detto Edoardo Bressanelli, docente di scienza politica della Scuola Sant'Anna di Pisa illustrando le attività di oggi della Scuola di educazione civica promossa dall'Ateneo a Villa il Gombo, a san Rossore.

E' la seconda edizione di questo appuntamento rivolto a una quarantina di studenti di talento dell'ultimo anno degli istituti superiori di tutta Italia provenienti da contesti economici difficili e figli di genitori non laureati. "La nostra idea - ha aggiunto Bressanelli - è quella di renderli più consapevoli dei meccanismi di funzionamento dell'Ue, ma anche renderli cittadini più consapevoli sapendo che il loro voto conta e che l'Europa conta sempre di più".

Nel corso della giornata, i ragazzi hanno svolto anche un focus sulla sostenibilità che, ha osservato Francesco Testa, docente di management della Sant'Anna, "è una sfida complessa e le nuove generazioni hanno un ruolo fondamentale per affrontare questa transizione e cercare veramente di cambiare il nostro modello di produzione e consumo per renderlo armonioso al sistema naturale e sociale". I giovani, ha concluso, "sono fondamentali nei comportamenti individuali, nelle loro scelte di acquisto, nelle loro scelte di iniziative verso la comunità ma è importante che comprendano la complessità della sfida: bisogna evitare che le soluzioni siano semplici, bisogna allenarli alla complessità a una visione sistemica in modo che poi possono fornire un contributo innovativo per aiutarci in questo processo complesso che ci dovrebbe portare a garantire che la nostra società possa perdurare nel tempo".



