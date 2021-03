Vaccini: università Torino apre centro, 200 dosi al giorno

(ANSA) - TORINO, 27 MAR - L'Università di Torino ha inaugurato nei locali del rettorato di via Po il primo punto vaccinale per il personale universitario. "Ci tenevamo molto a mettere le nostre competenze e capacità al servizio della campagna vaccinale nella quale crediamo e che supportiamo con tutte le nostre forze - spiega il rettore, Stefano Geuna - Oggi vacciniamo già circa 150 persone, ma col tempo intendiamo arrivare a 200 dosi al giorno".

I costi, sia del personale che della infrastruttura sono a carico dell'Ateneo. La vaccinazione del personale universitario, aggiunge Geuna, "ci permetterà quando riprenderemo le lezioni di aver il personale protetto. Pensiamo di completare in 15 giorni il personale e poi ci mettiamo a disposizione del servizio regionale e delle persone che ci manderanno. Resteremo aperti finché servirà e quando partirà la vaccinazione per studentesse e studenti saremo ben felici di metterci a disposizione".

