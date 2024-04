In Molise progetto su 'Diversità e accettazione dell'altro'

'Conoscere e accettare l'altro nella diversità': è il tema del progetto di scambio culturale tra 19 studenti del Liceo linguistico ' Sandro Pertini' di Campobasso e 25 alunni del Liceo 'Lafayette' di Brioude in Auvergne (Francia), ospitati durante il loro soggiorno in città da alcune famiglie. Oggi la giornata conclusiva in cui saranno evidenziati gli aspetti salienti del progetto.

"Gli obiettivi principali dell'iniziativa, oltre a far conoscere il Molise e la sua cultura - fa sapere il dirigente scolastico del 'Pertini', Umberto Di Lallo - si sono essenzialmente concentrati allo sviluppo della tolleranza e all'accettazione 'dell'altro' abbattendo ogni forma di pregiudizio ed emarginazione". Nel corso della loro presenza a Campobasso gli studenti francesi hanno visitato anche il centro storico del capoluogo e la città di Termoli (Campobasso).





