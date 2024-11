Un nuovo progetto contro la dispersione scolastica in Liguria

Saranno 350 gli studenti delle scuole liguri coinvolti nel progetto per ridurre la dispersione scolastica vincitore della seconda edizione del bando 'A Scuola per il Futuro-Insieme per contrastare l'abbandono scolastico' promosso da Fondazione Cdp, ente no profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti.

Il progetto vincitore che riguarda la Liguria è 'Scuoli-amo' presentato dalla società cooperativa sociale San Pio che mira a intervenire su problematiche di emarginazione, inclusione linguistica per studenti stranieri e assistenza a studenti con disabilità, con azioni mirate per ridurre i rischi di abbandono e favorire la continuità scolastica.

"Investire nel capitale umano è sempre più strategico e la collaborazione tra istituzioni e società civile è fondamentale affinché ogni studente sia nelle condizioni di non interrompere il proprio percorso di formazione - sottolinea il presidente della Fondazione Cdp Giovanni Gorno Tempini -. Nello scenario attuale si tratta di una questione cruciale per i giovani, per garantire solide fondamenta al futuro del nostro Paese".



