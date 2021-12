'Basta una zampa', riprende la Dog Therapy

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Riprende il progetto nazionale di Dog Therapy "Basta una Zampa" nelle scuole, che porta gli amici a quattro zampe a incontrare i bambini e ragazzi delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie. L'iniziativa, organizzata e promossa da For a Smile Onlus, è già partita durante lo scorso anno scolastico in alcune scuole di Piemonte, Lombardia e Sardegna e oggi riprende accogliendo le domande delle tante scuole che hanno richiesto l'intervento dei cagnolini. Si riparte dal Piemonte e dalla Sardegna ed è già grande l'entusiasmo per un progetto che rende la scuola ancora più accogliente e accessibile.

"Un esperimento innovativo, particolarmente utile in questo clima confuso e ansioso nel quale viviamo tutti, grandi e piccoli. Siamo partiti in alcuni istituti comprensivi della Lombardia, del Piemonte e della Sardegna donando totalmente il servizio", commenta Ludovica Vanni, presidente della Onlus. "In questi ultimi due anni non siamo più potuti entrare con i nostri operatori ed i loro cagnolini negli ospedali, ma sarebbe stato un peccato rinunciare, perché abbiamo visto che nelle situazioni critiche la Dog Therapy può essere molto utile. Nelle scuole la situazione è critica; molti bambini, specie nei contesti più fragili, hanno problemi di reinserimento e fanno fatica nel rapporto con i compagni e le maestre. In questo modo, aiutiamo a rasserenare gli animi, oltre a offrire momenti di svago e di sfogo emotivo, e a permettere un po' di movimento".

Perché la Dog Therapy a scuola I bambini hanno vissuto lunghi mesi di isolamento a casa, privati della socialità, della loro routine, delle attività fisiche e all'aria aperta. Sono tanti e ormai riconosiuti i danni psico-sociali ereditati dal lockdown e dalle continue quarantene a cui i bambini sono costretti. Oggi la scuola a fatica sta cercando di abbracciare, almeno virtualmente, le insicurezze e le paure che questi bambini si portano dietro.

In questo contesto di fragilità, For a smile Onlus, che da oltre 15 anni porta avanti progetti dedicati all'infanzia e alle famiglie e che promuove a livello nazionale l'iniziativa "Basta una zampa" di Dog Therapy negli ospedali, ha deciso di entrare nelle scuole e incontrare i bambini nel cortili o nei parchi degli istituti.

I percorsi ludici sono costruiti in base alle esigenze del gruppo e definiti dagli operatori professionisti insieme alle insegnanti, allo psicologo della scuola e alle famiglie. Gli incontri sono condotti da operatori certificati I.A.A.

(Interventi Assistiti con Animali - Dog Therapy), accompagnati dai loro simpatici amici a quattro zampe educati per le attività coi bambini.

L'iniziativa è totalmente donata da For a smile Onlus alle scuole, dando priorità ai contesti con particolari difficoltà di inserimento e integrazione.

I benefici della Dog Therapy L'intervento Dog Therapy nelle scuole lavora su meccanismi emotivo-affettivi volti ad abbassare il livello di stress legato a questo specifico periodo, di inserimento e di post isolamento.

Si tratta di attività di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso le quali si promuove la corretta interazione uomo-animale.

L'obiettivo del progetto "Basta una Zampa" di For a smile Onlus punta al miglioramento della qualità della vita e all'incremento del benessere dei bambini, attivando e sostenendo le loro risorse di crescita e progettualità individuale, e offrendo un'esperienza diversa nella routine scolastica. (ANSA).