Valditara in Abruzzo, istruzione centrale per lo sviluppo

"A distanza di due mesi ho deciso di tornare in Abruzzo per verificare di persona l'avanzamento dei progetti avviati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per rinnovare le scuole, tutelare il diritto allo studio dei ragazzi e contrastare la dispersione scolastica": lo ha affermato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, oggi in Abruzzo per visitare quattro istituti scolastici in provincia di Teramo, "e per capire, da chi vive la scuola tutti i giorni, cosa possiamo fare di più e meglio".

"Siamo convinti - ha aggiunto - che l'istruzione sia la leva decisiva per lo sviluppo e siamo impegnati sin dall'inizio del mandato governativo a offrire agli studenti le migliori opportunità formative e di lavoro, dal docente tutor al programma Agenda Sud, dal potenziamento delle Stem all'investimento sulla formazione tecnica e professionale. I giovani sono il nostro futuro, investire su di loro e sull'intero sistema scolastico che per loro lavora è il nostro impegno".

A oggi per le scuole dell'Abruzzo sono stati messi a disposizione fondi per un totale di oltre 478 milioni di euro; di questi, più di 321 milioni sono destinati all'edilizia scolastica, circa 141 milioni a scuole e ITS (per interventi di contrasto alla dispersione scolastica, Scuola 4.0, Stem e orientamento, formazione del personale e ITS Academy), di cui 18 milioni circa saranno impiegati per la riduzione dei divari negli apprendimenti e della dispersione scolastica in favore di tutte le istituzioni scolastiche e dei CPIA (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti); 3 milioni e mezzo di euro sono stati assegnati agli istituti agrari, alberghieri, nautici e aeronautici. Infine, con Agenda Sud, il primo programma strategico per recuperare i gap di apprendimento territoriali, sono stati erogati 12 milioni e 640 mila euro a tutte le scuole primarie della regione e per due scuole secondarie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA