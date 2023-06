(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Sono oltre 128 i milioni di euro che, grazie al Pnrr, si aggiungeranno agli investimenti previsti dalla filiera cartaria, per un totale di oltre 466 milioni di euro. È previsto il finanziamento con i fondi del Piano di 70 progetti per il riciclo e la produzione della carta: 46 progetti relativi ad impianti di trattamento dei rifiuti cartacei (22 nuovi e 24 progetti di miglioramento e ampliamento); 22 progetti di miglioramento e ampliamento delle cartiere (2 nuovi impianti e 20 progetti di miglioramento e ampliamento); 2 nuovi progetti per il trattamento finale degli scarti pulper.



Lo rivela uno studio promosso da Comieco (Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi cellulosici) e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato da Nomisma.



I progetti finanziati dal Pnrr sono suddivisi tra 25 strutture nel Nord Italia, 18 nel Centro e 27 nel Sud Italia con l'obiettivo di ridurre il divario infrastrutturale fra il Nord e il Centro-Sud del Paese, aree più indietro sul fronte della raccolta differenziata e del riciclo. Grazie agli investimenti sugli impianti di trattamento dei rifiuti cartacei, lo studio stima un incremento della capacità di trattamento della filiera di oltre 700.000 tonnellate di carta e cartone.



"Il Pnrr rappresenta una spinta importante per la competitività del Paese: dalla ricerca emerge come la capacità di investimento delle imprese coinvolte sarà incrementata del 21% all'anno per i prossimi dieci anni." commenta Alberto Marchi, Presidente di Comieco. Per Giulio Santagata di Nomisma, "tenendo conto che tra 2013 e 2021 l'occupazione delle cartiere e degli impianti di trattamento dei rifiuti cartacei è aumentata del 2,5% l'anno, grazie agli investimenti Pnrr il tasso si attesterà al 3,5% fino al 2026". (ANSA).