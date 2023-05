(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAG - La task force di Hera in campo 24 ore al giorno è composta da un migliaio di persone e oltre 250 mezzi tra cui idrovore, autospurghi, motopompe e mezzi per la raccolta dei rifiuti. In base alle attività di raccolta già avviate in questi giorni, Hara stima di raccogliere nei territori colpiti dall'emergenza oltre 100.000 tonnellate di rifiuti, una quantità che normalmente nelle stesse aree viene raccolta in dieci mesi. (ANSA).