(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Non è il livello che voglio raggiungere ma la situazione è in lento e costante miglioramento. Abbiamo aumentato la differenziata, ci sono numeri in aumento nel 2022, nel 2023 la aumenteremo. Il 60%, che nel Piano è nel 2028, vorrei provare ad anticiparlo al 2027. Su questo se c'è un supporto a tutti i livelli anche politici noi siamo felicissimi di fare una campagna per il riciclo, il riuso, il recupero". Così a SkyTg24 il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (ANSA).