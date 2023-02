Nestlè record su riciclabilità plastica, al 97% in Italia

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Nestlé ha raggiunto l'85% di riciclabilità per i packaging in plastica e ha ridotto del 14% l'utilizzo di plastica vergine per i propri imballaggi in Europa. Anche in Italia il gruppo ha conseguito traguardi significativi con il 97% dei packaging prodotti nel nostro Paese che è già riciclabile. Nel dettaglio, ricorda una nota, in Italia l'azienda ha raggiunto il 100% di riciclabilità per il cartone ondulato e il vetro, il 98% per i suoi packaging in carta, il 96% per la plastica rigida, il 92% per l'alluminio, il 77% per la plastica flessibile. Inoltre, nel nostro Paese negli ultimi anni Nestlè sta intensificando gli investimenti per la creazione di iniziative di economia circolare e di sistemi per il riciclo.



"Se è vero che la riciclabilità degli imballaggi inizia dal loro design, è innegabile che sia altrettanto importante l'infrastruttura a disposizione del Paese, che consente l'effettivo riciclo del packaging post-consumo e, senza la quale, non è possibile sfruttare al meglio le, seppur elevate, caratteristiche di riciclabilità degli imballaggi. Per questo motivo, stiamo investendo importanti risorse e siglando partnership con istituzioni, enti e altre aziende per la creazione di infrastrutture di riciclo in Italia" spiega Marta Schiraldi, Safety, Health, Environment e Sustainability Head del Gruppo Nestlé Italia. (ANSA).