Carta al centro delle tendenze 2023, aiuta benessere emotivo

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Il mondo del digitale e dei social network non sta affatto mandando in pensione la carta, anzi permette di registrarne e diffonderne il ruolo fondamentale nella crescita culturale dell'individuo. E' quanto emerge dai "Pinterest Predicts del 2023", il report del social network delle immagini che anticipa le tendenze in via di affermazione, secondo cui la carta quest'anno sarà anche al centro del benessere e della creatività degli internauti e, in particolar modo, delle nuove generazioni.



Il report suggerisce come GenZ e Millennials considerano la carta il supporto ideale a cui affidare le proprie emozioni più intime e dedicarsi ad attività terapeutiche che utilizzano arte e cultura per raggiungere un maggior equilibrio e benessere psicofisico. Questo aspetto è dimostrato dalla forte crescita delle ricerche connesse all'art journal terapeutico (+3755%), alla scrittura terapeutica (+1840%) e alla stesura di un diario (+220%).



Per Comieco, Consorzio Nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, questa consapevolezza si riflette anche nella diffusione sempre più capillare della raccolta differenziata di carta e cartone, grazie alla quale è possibile recuperare questa materia così preziosa preservandone intatto il valore.



La carta diventa così un materiale da reinterpretare attraverso realizzazioni artistiche come anelli di carta (+1725%), animali di carta (+385%), origami (+175%), mobili in cartapesta (+60%) e il quilling (la tecnica che utilizza riccioli di carta per disegnare) che registra un +60%. (ANSA).