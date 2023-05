Proposta di legge per limite dei 30 km all'ora nelle città

Nell'ambito della terza edizione di MobilitARS a Bologna, simposio sulla mobilità sostenibile, è stata presentata una proposta di legge nazionale per imporre il limite dei 30 chilometri all'ora nelle città, promossa dalle associazioni Legambiente, FIAB, Salvaiciclisti, Kyoto Club, Amodo, Clean Cities, Asvis, Fondazione Michele Scarponi e redatta a cura di Andrea Colombo, ex Assessore alla mobilità di Bologna.



Nella proposta di legge per la prima volta viene introdotta una definizione normativa di "Città 30", che prevede quattro punti: l'applicazione generale del limite massimo di velocità di 30 km/h su tutte le strade urbane salvo soltanto quelle a scorrimento veloce a 50 km/h, l'adeguamento dell'infrastruttura stradale per la moderazione del traffico e della velocità, il rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole di comportamento in strada, campagne di educazione, informazione e comunicazione rivolte alla cittadinanza e a tutti gli utenti della strada.