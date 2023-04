(ANSA) - ROMA, 26 APR - Le vendite di veicoli elettrici registreranno quest'anno un vero e proprio boom, al punto che un'auto su cinque tra quelle vendute nel 2023 sarà elettrica. E' la previsione contenuta nell'ultimo rapporto dell'Agenzia internazionale per l'energia (Aie), secondo cui le vendite aumenteranno del 35% quest'anno per raggiungere i 14 milioni.



Stando alle stime, la quota di mercato nel mondo salirà al 18% contro il 4% nel 2020.



La rapida elettrificazione del trasporto su strada avrà grandi implicazioni per l'industria energetica in quanto eliminerà la necessità di cinque milioni di barili di petrolio al giorno entro la fine del decennio, sottolinea l'Aie, ricordando che il consumo mondiale di petrolio ammonta oggi in media a poco più di 100 milioni di barili al giorno.



La stragrande maggioranza delle vendite di auto elettriche è concentrata in tre mercati: Cina, Europa e Stati Uniti. La Cina è in pole position, con il 60% delle immatricolazioni globali.



L'Agenzia prevede che la quota media di auto elettriche nelle vendite totali in Cina, Ue e Stati Uniti aumenterà a circa il 60% entro il 2030. (ANSA).