Il turismo a pedali in fiera a Bologna l'1 e il 2 aprile

Si terrà a Bologna sabato 1/o aprile e domenica 2 la 2/a edizione della Fiera del Cicloturismo, presso lo spazio DumBO. La Fiera, organizzata da Bikenomist, è stata presentata stamani con una conferenza stampa.



Il turismo in bicicletta è un settore che vale 7,6 miliardi di euro e che dimostra di essere in costante crescita. La Fiera del Cicloturismo ne è la dimostrazione, con il tutto esaurito registrato sia alla prima che alla seconda edizione.



Nell'area espositiva di DumBo, oltre 40.000 metri quadrati a pochi passi dalla stazione centrale, si potranno trovare tra gli stand le destinazioni turistiche (enti territoriali di promozione, regionali e nazionali, italiane ed europee); gli operatori, dai tour operator specializzati in viaggi in bici a fornitori di servizi e strutture ricettive bike friendly; i produttori di biciclette, componenti e accessori.



Alla Fiera sarà disponibile un parcheggio di oltre 1.000 mq pensato per accogliere oltre 500 bici in un ambiente custodito.



Per i più piccoli è prevista un'Area Kids.



Le due giornate saranno accompagnate da un ricco programma di interventi con i Bikeitalia talks: momenti di presentazione e confronto con il pubblico per raccontare viaggi e destinazioni, approcci e modalità per vincere diffidenze e stimolare la scoperta del mondo in modo sostenibile.



Quest'anno è stata aggiunta di una terza giornata, venerdì 31 marzo, dedicata al primo Forum del Cicloturismo, destinato agli operatori del turismo in bicicletta: agenzie di incoming, tour operator, agenzie di viaggio, guide cicloturistiche, strutture alberghiere, enti del turismo, fornitori di servizi.