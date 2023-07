(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Nella legislatura precedente si era sostanzialmente arrivati a un accordo su un testo sulla rigenerazione da cui il Parlamento sta ripartendo per giungere, spero rapidamente, a una conclusione per poi passare alla revisione dei regolamenti più legati agli aspetti tecnici, urbanistici ed edilizi, altrettanto importanti perché la rigenerazione sia fatta con le migliori tecniche". È la "buona notizia" data dal direttore scientifico dell'Asvis ed ex ministro, Enrico Giovannini, durante la presentazione alla sala stampa della Camera del position paper "Governo del territorio, rigenerazione urbana e politiche abitative per lo sviluppo sostenibile".



"La cosiddetta emergenza abitativa sui media cattura l'attenzione perché abbiamo centinaia di migliaia di persone che sono in difficoltà perché non riescono a pagare gli affitti o vivono in condizioni decisamente disagiate, ma abbiamo anche bisogno di una prospettiva di più medio termine", dichiara Giovannini spiegando che "il tema della rigenerazione urbana sarà uno di quelli che impegneranno il Paese nei prossimi 20 anni". "Non solo - aggiunge - per rendere più efficienti sul piano energetico le abitazioni ma perché abbiamo purtroppo una serie ampia di zone periferiche, e non solo, che dovranno essere rigenerate attraverso interventi di sistema. È qui che la nuova normativa potrebbe fare davvero il salto di qualità". (ANSA).