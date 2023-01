Ue: Timmerman in Brasile per i preparativi della Cop28

(ANSA) - BRASILIA, 23 GEN - Il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, si trova fino a domani in visita ufficiale in Brasile, dove parlerà con alcune autorità locali sui preparativi in vista della Cop28.



Timmermans - che è anche commissario Ue per il Clima - si riunirà in particolare con il vicepresidente della Repubblica, Geraldo Alckmin, con la ministro dell'Ambiente, Marina Silva, con il ministro per i Diritti umani, Silvio Almeida, e con la ministro per le Popolazioni indigene, Sonia Guajajara.



Previsti colloqui anche con la viceministro per gli Affari esteri, Maria Laura Da Rocha, e con leader delle federazioni imprenditoriali brasiliane e della società civile.



Domani Timmermans si recherà a Belém, capoluogo dello Stato amazzonico di Pará, città promossa dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva per ricevere la Cop30 che si svolgerà nel 2025.



