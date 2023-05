(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAG - Eridania, azienda specializzata nella produzione dello zucchero, è sempre più 'green' e continua il suo impegno per ridurre l'impatto ambientale dei trasporti, consolidando il sistema di trasporto su rotaia. Supportata da Mercitalia Rail (Gruppo Fs Italiane), nel 2022 l'azienda ha fatto viaggiare su ferrovia l'equivalente di 531 camion. Il "risparmio" per l'ambiente è stato di oltre 320 tonnellate di Co2, con una riduzione di oltre l'80% di emissioni di anidride carbonica.



La rilevazione riguarda in particolare il tragitto tra Russi (Ravenna), sede del terminal di Eridania dedicato al trasporto su rotaia, e il deposito di Maddaloni (Caserta) per tutto il 2022. Sempre in treno viene effettuato il trasporto tra Francia e Italia.



"Da anni ormai abbiamo avviato il percorso green di Eridania in un crescendo di investimenti che vanno dalla riduzione dei consumi energetici, alla logistica, fino al packaging", dice Alessio Bruschetta, amministratore delegato Eridania Italia. "I numeri di Mercitalia Rail confermano che il nostro impegno per ridurre l'impatto ambientale dei trasporti sta dando i risultati auspicati", aggiunge Bruschetta, assicurando che Eridania continuerà a "muoversi in questa direzione". Negli ultimi 7 anni, infatti, Eridania è riuscita a ridurre del 35% le emissioni di Co2 e il consumo di acqua ogni anno per un numero di litri equivalente a più di 500 piscine olimpioniche. (ANSA).