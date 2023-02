Trasporti: Regione, accordo 7,7 mln per bus 'green' a Lucca

(ANSA) - FIRENZE, 15 FEB - La Regione Toscana ha approvato un accordo da 7,7 milioni grazie al quale Lucca avrà bus meno inquinanti. Con una delibera presentata dall'assessore regionale alla Mobilità e trasporti, Stefano Baccelli, spiega una nota, la giunta ha approvato l'accordo che sottoscriverà con Comune e Autolinee Toscane grazie al quale al Comune di Lucca andranno i 7,786 milioni di euro destinati all'acquisto di bus ad alimentazione diesel o ibrida a condizione che siano della classe di emissione più recente e da utilizzare in ambiti urbani classificati critici per livello di inquinamento ambientale, com'è quello lucchese. Il finanziamento consentirà l'acquisto di sei autobus a gasolio/ibridi e di 13 autobus elettrici appartenenti a categorie e tipologie idonee allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale.



"E' il nostro contributo - spiega l'assessore Baccelli - per una mobilità pubblica e sostenibile e per centri abitati meno inquinati. Con questo stanziamento sarà anche possibile rinnovare il parco veicoli migliorando sia il comfort dei passeggeri che le più generali condizioni di sicurezza e affidabilità dei mezzi. Il provvedimento che abbiamo adottato del resto è pienamente in linea con gli obiettivi che ci siamo dati con il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità". I fondi provengono dal Piano nazionale strategico della mobilità sostenibile e gli uffici hanno redatto una convenzione che sarà sottoscritta dal Comune di Lucca, da Autolinee Toscane e dalla stessa Regione con il dettaglio degli impegni delle parti. Tra questi, "le spese ammissibili, il cronoprogramma, le dotazioni minime e obbligatorie, i vincoli di destinazione, i vincoli di reversibilità, le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse, i tempi e obblighi del gestore del Tpl cui verranno dunque affidate la gestione e l'espletamento delle gare sia per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale che la realizzazione delle infrastrutture di ricarica".



Autolinee Toscane, conclude la nota, utilizzerà il finanziamento coordinandolo con il Programma di investimento del contratto, destinando i mezzi all'ambito territoriale di competenza del Comune di Lucca, proponendo quali mezzi rottamare o radiare in modo conforme al programma di investimento presentato dal Comune di Lucca al Ministero, nel rispetto degli adempimenti contrattuali in essere con la Regione Toscana.



