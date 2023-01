Bankitalia: un piano per zero emissioni proprie di gas serra

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - La Banca d'Italia metterà a punto "un programma di lungo termine per azzerare le proprie emissioni nette di gas serra". E' quanto si legge nel nuovo piano triennale strategico dell'istituto centrale che ricorda anche "l'impegno per la transizione ecologica ed energetica, a beneficio della collettività e delle generazioni future: le banche centrali sono infatti in una posizione in cui possono aiutare a indirizzare gli investimenti verso quelli più sostenibili e possono sollecitare il sistema finanziario ad accrescere la propria resilienza ai rischi legati ai cambiamenti climatici e alla transizione energetica.



Sul fronte interno, Via Nazionale intende agire "sul progressivo efficientamento energetico di edifici e impianti, dell'incremento della quota di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili, dell'utilizzo di soluzioni più sostenibili di mobilità negli spostamenti casa-ufficio e nei viaggi di lavoro, nonché interventi di riforestazione diretta". (ANSA).