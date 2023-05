(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Oggi restituiamo ai cittadini una porzione importante del Parco della Cellulosa. E' solo l'inizio di una grande progetto di riqualificazione di tutto il parco.



Un'area di grande pregio ambientale, agroforestale e paesaggistico, strappata al degrado, che finalmente sarà fruibile dai cittadini di Casalotti, Selva Candida, Selva Nera e Casal Selce e di tutta la città". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, sui social.



"In questo polmone verde, che è già stato oggetto di una prima fase di interventi di riqualificazione - aggiunge - verrà sviluppato un bellissimo progetto complessivo in grado di coniugare la fruibilità del verde con tante attività importanti e innovative di partecipazione ma anche di cura e di sviluppo del verde, a partire dall'idea di una vera e propria 'fabbrica degli alberi' sul territorio di Roma. Un grande risultato per il quale voglio ringraziare l'assessora Sabrina Alfonsi, Sabrina Giuseppetti presidente del Municipio XIII, i presidenti Stampete e Palmieri, la giunta e i consiglieri del XIII Municipio, il dipartimento Ambiente, il comitato parco della Cellulosa, e tutti coloro i quali sono impegnati in questo magnifico progetto".



"Tutto questo - prosegue Gualtieri - non si può fare solo con il lavoro dell'amministrazione e del Municipio, ma richiede anche una collaborazione da parte dei cittadini: per questo è importantissimo il patto di collaborazione che abbiamo fatto, per far vivere nel modo migliore un polmone verde come questo in un quadrante che ne ha davvero bisogno. Questo è il modello di gestione condivisa di beni comuni in una città verde, inclusiva e sostenibile che noi abbiamo in mente, che non guarda solo al centro ma a tutti i quadranti, perché i diritti di cittadinanza devono essere di tutte e di tutti". (ANSA).