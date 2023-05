(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Nel corso del Consiglio UE Competitività a Bruxelles è stata approvata anche la proposta di regolamento sull'Ecodesign, che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili nel quadro del Piano d'azione per l'economia circolare,.



Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che partecipa al consiglio ha dato "un giudizio sostanzialmente positivo" alla proposta di regolamento," in particolare sui criteri per appalti pubblici rispettosi dell'ambiente e l'introduzione del 'passaporto digitale' che raccoglie le informazioni dei prodotti. Il ministro ha altresì evidenziato come grazie al lavoro da parte dell'Italia sia stato possibile tutelare le micro e piccole imprese del settore tessile, con alcune deroghe", si legge in una nota.



"Urso ha quindi sottolineato i margini di miglioramento nella formulazione del testo presentato, affinché possano essere allo stesso modo riconosciute le specificità e le esigenze di singoli settori e delle medie imprese, aggiungendo altresì l'importanza di un quadro di certezza normativa messo a rischio dalla proposta dell'approccio dell'apripista", si legge nel testo che spiega come queste richieste sono state messe a verbale "in una dichiarazione ad hoc di cui il Consiglio dovrà tenere conto in vista del trilogo". Tra i Paesi al fianco dell'Italia nel chiedere ulteriori miglioramenti al testo ci sono Croazia, Bulgaria, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Grecia, Lettonia, Finlandia, Lituania, Malta, Repubblica Ceca. (ANSA).