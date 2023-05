(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Lo avevamo promesso con l'inaugurazione dell'ex Vaccheria e lo abbiamo fatto: oggi finalmente consegniamo al quartiere e a tutta Roma il Parco Eur - Castellaccio che attendeva di essere aperto da 20 anni". Così su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Infatti avrebbe dovuto essere pronto subito dopo l'edificazione di questo quadrante come opera a compensazione e invece, per questioni burocratiche, è rimasto incompiuto - spiega - Oggi lo restituiamo agli abitanti e alla città in tutta la sua bellezza: 17 ettari di spazio verde dove sarà possibile trascorrere il tempo libero, far giocare i bambini nelle aree attrezzate, praticare sport all'aria aperta, con un campo di calcetto, un'area fitness ed una dedicata agli animali.



Ringrazio Titti Di Salvo, presidente del Municipio IX, gli assessori Sabrina Alfonsi e Maurizio Veloccia e tutti gli uffici competenti per il lavoro di squadra che ci permette di sanare una vera ingiustizia per gli abitanti di questo quartiere e di godere di un altro magnifico parco per tutta la città, da vivere insieme". (ANSA).