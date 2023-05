(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Lo skipper Giovanni Soldini realizza la prima linea di pannelli fotovoltaici ecosostenibili. Solbian, l'azienda di cui lo skipper è co-fondatore e specializzata nel fotovoltaico, ha commissionato alla società di consulenza per l'innovazione e la sostenibilità Forethinking uno studio per progettare pannelli solari flessibili a basso impatto ambientale.



L'obiettivo della collaborazione, spiega la nota, è progettare dispositivi che possano essere smaltiti o riutilizzati senza avere esternalità negative sull'ecosistema.



Il progetto nasce dall'incontro tra Gennaro Durante, Ceo di Forethinking e Giovanni Soldini. L'attività che ne è scaturita "è motivata dal desiderio condiviso di creare impianti in grado non solo di generare energia pulita, ma anche di ridurne al minimo gli effetti negativi sull'ambiente, dalla costruzione fino al loro smaltimento".



Partendo dall'analisi dell'impatto dei pannelli solari in ogni fase del loro ciclo di vita - incluso l'uso che ne viene fatto, "il loro riutilizzo, nonchè la scelta dei materiali - questa analisi porterà ad un'accelerazione della ricerca nel campo dell'economia circolare".



Dal primo report realizzato, precisa la nota, "si evince che siano due le sfide principali da affrontare nelle fasi successive di analisi: ridurre ulteriormente l'impatto dei materiali, già inferiore rispetto ai pannelli tradizionali, e progettare nuovi sistemi di riuso dei pannelli o recupero dei materiali in un circuito targato Solbian". (ANSA).