L’italiana Nuncas corre con la plastica riciclata negli imballaggi

Nuncas, marchio italiano di prodotti per la cura della casa, annuncia che entro la fine del 2023 raggiungerà la quota del 50% di plastica riciclata per la realizzazione dei propri flaconi e si prefigge di arrivare al 100% nel 2024, di fatto quasi doppiando l’obiettivo Ue e con un anticipo di 16 anni. La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi, ricorda l'azienda, fissa al 35% il contenuto di riciclato minimo dal 2030 per arrivare al 65% nel 2040.



“Siamo davvero orgogliosi di questa roadmap green che ci siamo voluti dare - spiega Aurelio Manzoni, Sustainability manager di Nuncas – senza indugi e attese in rapporto alle scadenze imposte dal legislatore europeo. Il nostro è anche uno stimolo e un invito a tutti gli imprenditori grandi o piccoli ad alzare l’asticella e accelerare nella transizione ecologica secondo le proprie possibilità e capacità, senza rimandare e senza attendere leggi e regolamenti”.



Manzoni osserva che "non solo il pianeta gli sarà grato, ma anche consumatori e società civile. E persino il budget sorriderà, perché se è vero che determinati cambiamenti in chiave green possono rappresentare extra-costi come l’acquisto plastica riciclata da post consumo semitrasparente e bianca, nel medio termine questi si trasformeranno in benefici, anche in termini di conto economico dell’azienda”.



Con un'attenzione all'ambiente avviata più di 20 anni fa, nel 2008 l’impresa milanese si è distinta per aver inaugurato il primo l’impianto fotovoltaico aziendale in Lombardia, che garantisce ancora oggi la piena autosufficienza energetica all’intero stabilimento. L’impianto, costato allora 8 milioni di euro, ricorda una nota, "è stato ampiamente ripagato grazie all’ammortamento dei costi sull’energia negli anni successivi. Nel 2010 ha poi lanciato sul mercato dei detersivi una gamma di prodotti per la cura della casa in chiave sostenibile, con flaconi riciclati al 100% e formule che contengono materie prime a minore impatto ambientale e di origine non fossile. La linea ha anche ottenuto la certificazione Eu Ecolabel nel 2022.