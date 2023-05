(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Con gli edifici intelligenti, cioè riconvertiti con tecnologie efficienti e smart, si avrebbero risparmi per circa 12-14 miliardi di euro (230 euro pro capite), pari al 20-22% delle bollette delle famiglie italiane nel 2022.



Il dato emerge dal Rapporto strategico della prima edizione della Community smart building, la piattaforma di confronto di alto livello avviata da The European House - Ambrosetti con l'obiettivo di mappare la base industriale, tecnologica e di servizio collegata in Italia allo smart building.



Il rapporto, presentato a Roma, indica che dal punto di vista ambientale, si ridurrebbero anche i consumi di acqua per il 4-5% e le emissioni del settore edilizio fra il 19 e il 28%.



Sono 120 le tecnologie da mettere in campo per la trasformazione efficiente e smart, spiega il Rapporto, dalle applicazioni digitali e di gestione al Building management system, dalle piattaforme di integrazione e controllo alla sicurezza, dalla climatizzazione all'illuminazione, dalla produzione di energia alla gestione delle risorse idriche.



(ANSA).