(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Cdp Real Asset, la società di gestione del risparmio di Cassa depositi e pprestiti (70%) con Acri e Abi, lancia il Fondo di fondi per investire in infrastrutture con focus sulla sostenibilità, con un target di raccolta di 500 milioni.



I suoi principali settori di riferimento, spiega una nota, sono la transizione energetica e digitale, l'economia circolare (per esempio, impianti di biometano) e le energie rinnovabili e il suo primo investimento sarà di 30 milioni di euro nel Sustainable Securities Fund (Ssf), gestito da Alternative Capital Partners sgr, un fondo di investimento alternativo mobiliare chiuso che punta a sostenere la transizione energetica in Italia attraverso progetti infrastrutturali di piccola-media taglia, soprattutto greenfield (almeno il 70%), con focus su efficienza energetica, economia circolare e rinnovabili.



"Attraverso il lancio del FoF Infrastrutture - spiega Giancarlo Scotti, amministratore delegato di Cdp Real Asset sgr e direttore immobiliare di Cdp - il gruppo Cdp intende contribuire a generare nel nostro Paese ricadute ambientali e sociali positive, grazie a una strategia di investimento nel settore infrastrutturale incentrata sullo sviluppo di progetti sostenibili, massimizzando l'effetto moltiplicatore delle risorse investite". (ANSA).