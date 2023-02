Centro di PepsiCo in Messico coperto con vetro fotovoltaico

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Onyx Solar, leader nello sviluppo del vetro fotovoltaico per l'edilizia sostenibile, annuncia l'installazione della sua tecnologia nel nuovo centro di distribuzione e logistica di PepsiCo a Puebla, in Messico.



L'installazione, si legge in un comunicato, è composta da 670 metri quadrati di vetro fotovoltaico in silicio cristallino prodotto da Onyx Solar, che si è integrato nell'edificio PepsiCo. Ha una facciata ventilata sui due lati principali dell'edificio e due tettoie adiacenti.



L'installazione del vetro fotovoltaico in questo centro di Puebla è un importante passo avanti nell'impegno di PepsiCo per la sostenibilità e la riduzione del suo impatto ambientale, spiega la nota. Si stima che l'impianto genererà oltre 90.000 kWh di energia pulita ogni anno, equivalenti a una riduzione di 35 tonnellate di Co2 nelle emissioni annuali. (ANSA).