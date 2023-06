(ANSA) - NOVARA, 29 GIU - Avviata a Trecate (Novara) la produzione di biocarburante avanzato da biomasse di seconda generazione nella raffineria Sarpom, società partecipata dalla Esso e dalla Italiana petroli. L'inaugurazione oggi, alla presenza del ministro all'Ambiente, Giberto Pichetto: "è un momento importante - ha detto - perché è l'avvio di una produzione di biocarburanti che possono essere utilizzato nei motori endotermici ma che hanno un livello di emissione bassissimo. Dopo aver dimostrato al G7 in Giappone l'importanza di questo tipo di produzione, dobbiamo andare avanti per farla prendere in considerazione all'Unione Europea.



La speranza è che le trattative ci diano ragione. I produttori maggiori di biocarburante siamo noi".



Il direttore della Sarpom, Giuseppe Buonaerba, ha fatto notare come si tratti di "un processo innovativo brevettato con la collaborazione di nostri ingegneri. Un'innovazione che può portare un valido contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti".



"Oggi abbiamo avviato un cambiamento importante .- ha sottolineato Matteo Marnati, assessore all'Ambiente della Regione Piemonte - Questo impianto potrebbe triplicare la produzione quando si individuerà altra materia prima. E c'è anche la volontà di trovare una filiera che sia il più possibile locale". Il caso dell'impianto di Trecate è "quello di una raffineria che ha sempre usato il petrolio e ora sta cambiando per essere più sostenibile a livello ambientale".



La Sarpom è stata fondata nel 1947 e ha iniziato la sua attività nel 1952. (ANSA).