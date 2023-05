(ANSA) - UDINE, 30 MAG - "I progetti sull'idrogeno sono molto importanti per il raggiungimento entro il 2050 dell'obiettivo net-zero indicato dagli accordi di Parigi e l'idrogeno sarà fondamentale per lo stoccaggio delle energie rinnovabili". Lo ha affermato K.R. Sridhar, fondatore & Ceo di Bloom Energy, tra i leader mondiale nel campo dell'energia sostenibile, ospite dell' incontro promosso da Confindustria Udine dal titolo "H2 L'energia del futuro - Il punto di vista dalla Silicon Valley".



Tra le iniziative di Bloom menzionate dal Ceo, c'è una collaborazione con la Ferrari. Nel 2022 Bloom Energy ha installato un sistema di fuel cell da 1MW negli stabilimenti di Maranello, dove "le celle a combustibile - ha spiegato - possono trasformare idrogeno, gas naturale e altri combustibili green in energia elettrica senza combustione e consentendo quindi a Ferrari di ridurre le emissioni di CO2".



C'è poi un progetto "realizzato con l'installazione di un elettrolizzatore Soec da 100 kW all'Idaho National Laboratory del Dipartimento dell'Energia Usa, che dopo 4.500 ore di utilizzo ha raggiunto livelli di efficienza record".



La vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli ha parlato dell'impegno di Regione Fvg, Slovenia e Croazia e grandi imprese di Confindustria Udine (Faber Industrie, ABS, Danieli centro combustion e Ferriere Nord) per il progetto transfrontaliero Valle dell' Idrogeno del Nord Adriatico, "volto a sviluppare - ha ricordato - una valle dell'idrogeno intesa come ecosistema economico, industriale e sociale basato sull'applicazione e diffusione di tecnologie all'idrogeno". (ANSA).