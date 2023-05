(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Sul fronte delle fonti rinnovabili, l'Italia è seconda solo alla Svezia tra i principali paesi europei, in termini di quota di consumo interno lordo di energia da fonti rinnovabili. La quota nazionale di energia rinnovabile rispetto al consumo interno lordo è pari a 19,4% nel 2021, mentre la media europea è pari a 17,7%. È quanto emerge dall'edizione 2023 del Rapporto ISPRA sugli indicatori di efficienza energetica e decarbonizzazioni in Italia e in Europa.



