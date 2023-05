(ANSA) - ALGERI, 18 MAG - La società di idrocarburi statale algerina Sonatrach ha annunciato oggi l'assegnazione di un contratto da 1,5 miliardi di dollari a un consorzio internazionale per la costruzione di un impianto petrolchimico nella provincia costiera di Orano, nell'ovest dell'Algeria.



Al termine di una gara lanciata nell'aprile 2021, l'appalto è stato assegnato da Step Polymers Spa, una filiale interamente controllata da Sonatrach, al consorzio composto da due società: Petrofac (multinazionale con sede nel Regno Unito) e la cinese Hqc, precisa un comunicato pubblicato su Facebook.



L'impianto sarà completato nella zona industriale di Arzew secondo la formula di "ingegneria, approvvigionamento e costruzione" (Epc), per produrre 550.000 tonnellate di ;polipropilene all'anno. Il periodo di completamento è stimato in 42 mesi.



Come noto, il progetto era stato annunciato nel maggio 2018 nell'ambito di una partnership tra Sonatrach (con una quota del 51%) e Total (49%), ma i lavori non erano mai iniziati a causa di problemi amministrativi e ora il gruppo francese TotalEnergies non fa più parte dell'iniziativa. (ANSA).