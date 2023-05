(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Saipem nel futuro sarà "più selettiva" nelle acquisizioni di ordini nel settore dell'eolico su acque profonde (offshore) "facendo tesoro delle lezioni imparate nel passato" e usando a proprio vantaggio le proprie "capacità di costruzione delle fondazioni". Lo ha detto l'amministratore delegato Alessandro Puliti spiegando che "in primo luogo punteremo sia a lavori di trasporto e installazione che a contratti integrati chiavi in mano per la realizzazione di fondazioni e grandi sottostazioni elettriche". "In secondo luogo - ha proseguito - stiamo unendo le forze tramite alleanze commerciali con altri operatori del settore, come testimoniato dal nostro recente accordo commerciale con Seaway7 per l'eolico fisso, che si avvantaggerà della complementarietà delle nostre flotte". Questo consentirà al gruppo di "puntare a grandi progetti, con volumi maggiori o turbine di grandi dimensioni".



Saipem continuerà inoltre a investire nelle "tecnologie galleggianti", che riguardano principalmente i design proprietari 'Star 1' ed 'HexaFloat', e ad "esplorare alleanze con i principali cantieri al fine di migliorare l'offerta commerciale e meglio gestire il rischio". "Il volume di acquisizioni atteso per l'Eolico Offshore nell'arco di piano (al 2025, ndr) - ha concluso Puliti - è di 3,6 miliardi di euro, equivalente al 7% del totale delle acquisizioni di piano".



