(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Giulia Monteleone dell'Enea è stata riconfermata membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Idrogeno (H2It), che aggrega grandi, medie e piccole imprese, centri di ricerca e università che lavorano nel settore dell'idrogeno.



Ingegnere chimico, classe '70, dopo una prima esperienza nel settore petrolchimico, dal 2001 è entrata in Enea, dove attualmente ricopre il ruolo di responsabile della divisione Produzione, storage e utilizzo dell'energia presso il dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili. Lo rende noto l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.



Autrice di oltre 30 pubblicazioni scientifiche, nel corso degli anni si è occupata principalmente dello sviluppo di tecnologie nel settore delle energie alternative e rinnovabili.



Nel suo percorso professionale ha acquisito una grande expertise nel campo dell'idrogeno: è stata responsabile del Laboratorio Enea di Accumulo di energia, batterie e tecnologie per la produzione e l'uso dell'idrogeno, all'interno del quale vengono condotte attività di ricerca e sviluppo di materiali e sistemi innovativi di accumulo elettrochimico, processi e sistemi per la produzione di idrogeno green e celle a combustibile.



Conta attualmente 130 soci che rappresentano tutta la catena del valore dell'idrogeno dalla produzione fino agli usi finali, comprendendo aziende che si occupano della logistica dell'idrogeno per il suo trasporto, distribuzione e stoccaggio, imprese che sviluppano le tecnologie quali elettrolizzatori e celle a combustibile, aziende della componentistica, imprese che sviluppano sistemi per l'utilizzo dell'idrogeno nei settori della mobilità, del residenziale della produzione di energia e dell'industria. (ANSA).