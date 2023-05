(ANSA) - PISA, 02 MAG - "Non la penso come l'Unione Europea.



L'Italia condivide l'obiettivo dell'abbattimento delle emissioni di Co2 al 2030 e la neutralità al 2050, ma si tratta di definire il percorso. Quello che conta sono appunto le emissioni, non gli strumenti. Quindi l'elettrico non è l'unica via, ma ci sono anche i biocarburanti". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a Pisa per un evento elettorale di Forza Italia in vista delle Comunali.



"La posizione dell'Italia, confermata dall'accordo del G7 in Giappone giorni fa - ha aggiunto - è dire che anche i biocarburanti possono essere tra i carburanti neutri, quindi è possibile mantenere i motori endotermici qualora ne sia dimostrata la neutralità. Perché noi siamo convinti che la tecnologia possa dare motori endotermici e carburanti in grado di avere emissioni zero. Sicuramente l'elettrico è la via principale, ma non è l'unica". (ANSA).