(ANSA) - ROMA, 14 APR - Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha approvato la proposta di decreto per promuovere la realizzazione di impianti agrivoltaici innovativi, secondo quanto si apprende da una nota.



Obiettivo dell'intervento, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, è installare almeno 1,04 GW di impianti agrivoltaici entro il 30 giugno 2026, attraverso l'erogazione di un contributo in conto capitale abbinato ad una tariffa incentivante a valere sull'energia prodotta e immessa in rete.



Il testo è ora stato trasmesso alla Commissione Europea, dalla quale si dovrà attendere il via libera per l'effettiva entrata in vigore. Il Pnrr attribuisce a questo investimento risorse per quasi un miliardo e cento milioni di euro. Gestore dell'intera misura e dell'accesso al meccanismo incentivante è il Gestore servizi energetici (Gse).



"L'autonomia energetica - spiega il Ministro Pichetto - si costruisce anche puntando sulla vocazione agricola di una grande parte del nostro Paese. Oggi la sfida è far coesistere nei campi l'eccellenza agricola con soluzioni nuove per generare energia pulita, aprendo opportunità di crescita del settore nel segno della sostenibilità e dell'attenzione all'ambiente". (ANSA).