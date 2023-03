Nuovo sito biometano Toscana darà 12 milioni metri cubi gas

(ANSA) - MONTESPERTOLI (FIRENZE), 01 MAR - Primo via entro fine 2023 e collaudo a inizio 2024 per un nuovo impianto di produzione di biometano in Toscana, a Montespertoli (Firenze).



Avrà quattro biodigestori anaerobici capaci di dare, da rifiuto organico, oltre 12 milioni di metri cubi di biometano e 35.000 tonnellate di ammendante. L'impianto, spiega Alia servizi ambientali, viene realizzato nell'area di smaltimento rifiuti di Casa Sartori.



Entro fine anno saranno accesi i biodigestori. A regime, attraverso un processo biologico naturale di digestione anaerobica, ogni anno sarà possibile trattare complessivamente 160.000 tonnellate di rifiuti, di cui 145.000 di rifiuti organici e 15.000 di sfalci. Il biocarburante prodotto a Casa Sartori, attraverso energia autoprodotta e pannelli fotovoltaici per 4.200.000 kWh annui, potrà essere utilizzato per autotrazione come combustibile, oppure immesso nella rete nazionale. L'opera ha richiesto un investimento di circa 55 milioni di euro. (ANSA).