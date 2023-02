Energia: Zanchini, a Roma finanziamo 15 comunità energetiche

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Stiamo aspettando il decreto sulle comunità energetiche, ci contiamo moltissimo. Nel bilancio in discussione in queste ore siamo riusciti a inserire il finanziamento di 15 comunità energetiche, una per municipio.



Proprio per fare vedere che le cose si possono fare e coinvolgere anche su questo i cittadini". Lo afferma il direttore dell'Ufficio Speciale Clima del Comune di Roma, Edoardo Zanchini, intervenendo all'inaugurazione dell'Enel X Store di Monteverde Vecchio. "Dobbiamo moltiplicare questo tipo di interventi e convincere tutti che si può ridurre la bolletta e lo si può fare con un vantaggio per l'ambiente", osserva Zanchini.



Il direttore dell'ufficio per il clima sottolinea che "nelle città l'inquinamento che viene dagli edifici è predominante". "A Roma - osserva - il 53% delle emissioni viene dagli edifici, di gran lunga supera il traffico e tutto il resto. Dobbiamo cambiare tutto negli edifici". "Bisogna rendersi conto di quant'è il lavoro da fare e aiutare i cittadini", secondo Zanchini, che definisce i dati del 2022 "molto interessanti": "a Roma ci sono tantissimi cantieri tra Superbonus ed ecobonus è la città in Italia con più cantieri. E sono stati installati più di 14 Megawatt di fotovoltaico, un record in Italia". (ANSA).