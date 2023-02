Enel X: apre store per la casa sostenibile a Roma Monteverde

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Apre a Roma, nel quartiere Monteverde Vecchio, il nuovo Store di Enel X con soluzioni all'insegna dell'efficienza e del risparmio energetico. Il nuovo spazio in Via Pio Foà 33, realizzato in sinergia con la IM.EL.TEL dell'imprenditore Alessandro Pullia, mette in campo circa 30 persone tra consulenti e tecnici installatori. Offrirà servizi di vendita, assistenza, manutenzione e riparazioni, a partire da caldaie ad alta efficienza, climatizzatori a pompa di calore e impianti fotovoltaici tradizionali e da appartamento.



"E' con grande piacere che accogliamo l'apertura dell'Enel X Store a Monteverde Vecchio. Un altro importante e fondamentale passo per rendere il nostro Municipio sempre più smart e green.



Il Municipio insieme a Roma Capitale si sta occupando di cambiare le abitudini dei cittadini in chiave green, stiamo lavorando alle comunità energetiche territoriali", afferma il presidente del XII Municipio, Elio Tomassetti, all'inaugurazione dello store.



"Dal settore edilizio dipendono oltre la metà delle emissioni di CO2 della città, per cui iniziative come questa sono le benvenute perché consentono di trovare informazioni, competenza, soluzioni chiavi in mano necessarie per aiutare le famiglie", sottolinea il direttore Ufficio Speciale Clima del Comune di Roma Edoardo Zanchini.



"La nuova apertura a Roma - osserva il responsabile Enel X Italia, Augusto Raggi - rientra nell'ambizioso piano di sviluppo di una rete di negozi fisici sul territorio che consentirà, da un lato, di supportare la crescita dei piccoli imprenditori e dall'altro di essere ancora più vicini ai clienti finali". "Gli Enel X Store - aggiunge il responsabile B2C Global Enel X, Simone Tripepi - svolgono un ruolo chiave nella transizione energetica del Paese e rappresentano per noi una scelta strategica". (ANSA).