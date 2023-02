Parco eolico al largo di Ravenna, pronta la documentazione

(ANSA) - RAVENNA, 14 FEB - Il sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha espresso "grande soddisfazione per la presentazione della documentazione per la valutazione di impatto ambientale del parco eolico Agnes. Ora il Governo - ha auspicato - si esprima in tempi brevi".



Il progetto - si legge nel sito dell'azienda - si trova in fase autorizzativa e consiste in una offshore wind farm da 200 mw di potenza sviluppata in mare Adriatico a circa 12 miglia (22,22 km) dalla costa di Lido di Classe, frazione del litorale ravennate. Il parco eolico offshore, sviluppato su una superficie totale di 85 chilometri quadrati, è composto da 25 turbine eoliche da 8 mw alte 170 metri e con un rotore di diametro pari a 260 metri. L'azienda ha stimato che possa produrre energia sufficiente per coprire i consumi annui di 80 mila persone. Accanto al parco eolico, verrà installato un impianto fotovoltaico galleggiante di potenza pari a 100 mwp.



"Si tratta di un intervento molto innovativo che l'intera comunità ravennate, istituzioni e comparto economico - ha precisato il sindaco - ha seguito e sostenuto fin dall'inizio e in tutte le sedi. La sua realizzazione rappresenta una grande opportunità per l'intero Paese e per il distretto energetico offshore ravennate in termini di risposte concrete all'esigenza sempre più forte di dare un significativo impulso allo sviluppo delle energie rinnovabili e di crescita occupazionale. Nei confronti di questo progetto abbiamo riscontrato un grande interesse da parte del ministro Roberto Cingolani nel precedente Governo e del ministro Gilberto Pichetto Fratin in quello attuale. E anche se finora non è stata accolta la nostra proposta di prevedere per impianti per la produzione di energie rinnovabili di questo tipo, una procedura autorizzativa accelerata analoga a quella messa in campo per il rigassificatore, auspichiamo comunque che l'analisi della documentazione depositata possa avvenire in tempi brevi".



