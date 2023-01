==Benzina: Nomisma, oggi prezzi bassi, occhio a boom greggio

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "I prezzi dei carburanti oggi sono bassissimi; non oso pensare cosa potrebbe accadere quando il prezzo del petrolio salirà, sono spaventato". Ad affermarlo è il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli, in una intervista al Corriere della Sera. "Io mi aspettavo arrivassero a 2,6 euro al litro - aggiunge - Invece il prezzo del greggio è ancora contenuto e quindi gli aumenti senza il taglio delle accise sono stati mitigati".



Il governo a suo dire ha fatto bene a non prorogare la misura, "e andava fatto anche prima: è una scelta dovuta, abbiamo il debito più alto del mondo, non possiamo permetterci costi così alti". Speculazione? Non c'è stata, sostiene: "Il problema si porrà quando il greggio aumenterà, la tempesta perfetta è solo rimandata: gli investimenti dei produttori di petrolio sono pochi, la produzione cala; arriveranno gli effetti dell'embargo alla Russia; ci sono i problemi della raffinazione.



Allora sì che i prezzi saliranno molto". Le accise sono necessarie? "Non possiamo farne a meno. E chi dice di ridurle sa che non è possibile. Negli Stati Uniti non pagano le tasse su questo tipo di energia, noi europei invece ci stiamo facendo un gran male. In Italia, la tassazione dei minerali porta alle casse dello Stato 40 miliardi di euro ogni anno, 30 sono solo per i carburanti, come possiamo farne a meno con il nostro debito?". E le fonti alternative? "Oggi sembra che tutti abbiano paura di investire nel petrolio, ma il petrolio e i suoi derivati rappresentano ancora il 90% della domanda di mobilità".



