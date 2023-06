(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Nel maggio scorso, la temperatura su tutti gli oceani privi di ghiacci è stata la più alta mai registrata per il quinto mese dell'anno. Lo afferma il Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus.



La temperatura terrestre ha invece avuto il secondo maggio più caldo a livello globale, con una temperatura inferiore solo di 0,1 gradi centigradi rispetto al maggio più caldo mai registrato. Alcune aree in Canada, Africa e Sud-Est asiatico sono state molto più calde del normale, aggiunge Copernicus mentre dall'India nord-occidentale alla Siberia meridionale e in Australia, la temperatura è stata molto più bassa del normale.



