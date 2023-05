(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Environment Park, in occasione del festival dello sviluppo sostenibile promosso da Asvis, ha promosso il laboratorio Clima Pesante - Clima PeNsante per affrontare il complesso tema della crisi climatica.



I vertici di enti locali, pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria e realtà associative hanno avuto modo di riflettere sulla questione climatica e sulle difficoltà che i vari governi stanno sperimentando nell'individuare e attuare politiche concordanti.



"Parlare di sostenibilità ambientale per il Museo del Risparmio è diventato un elemento fondamentale perché la gestione delle risorse scarse, che siano quelle naturali o quelle economiche, segue logiche simili", afferma Giovanna Paladino, direttrice e curatrice del Museo del Risparmio. "Con questo laboratorio - aggiunge - abbiamo pensato che fosse interessante offrire questa occasione ai policy maker locali, in modo che sperimentino l'interazione di gruppi portatori di interessi diversi, e contrastanti, nel raggiungimento di un obiettivo sempre più condiviso dal pubblico".



"Grazie ad iniziative come questa, gli stakeholders del territorio possono metter a fattor comune esperienze e visioni del futuro: fare squadra è la chiave per affrontare le sfide che ci attendono sui temi della sostenibilità", sostiene Matteo Beccuti, amministratore delegato di Environment Park. (ANSA).