(ANSA) - ROMA, 20 APR - Le temperature medie in Europa negli ultimi 5 anni, dal 2018 al 2022, sono state di 2,2 gradi Celsius sopra i livelli pre-industriali 1850-1900. Lo rivela il rappoprto annuale sul clima europeo di Copernicus, il servizio di osservazione della Terra della Ue, "European State of the Climate 2022". (ANSA).